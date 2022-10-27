Kütahya Kalesi'nde restorasyon tamamlandı

Tarihi ve kültürel miras çalışmalarına devam eden Kütahya Belediyesi, 72 burcuyla Türkiye’nin 2. büyük kalesi olan Kütahya Kalesi’ndeki Kale Kapısı ve Beden Duvarı’nın restorasyonunu tamamladı.KÜTAHYA (İGFA) - Şehrimizdeki tarihi ve kültürel eserleri ayağa kaldıran ve gelecek nesillere aktarmak için çalışan Kütahya Belediyesi, bir eserin daha restorasyonunu tamamladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ve Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanları eşliğinde yapılan değerlendirmede, Kütahya Kalesi’ndeki Kale Kapısı ve Beden Duvarı’nın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yönündeki kanaatinin ardından vakit kaybedilmeden çalışmalara başlandı.

Kütahya Belediyesi, Kütahya Valiliği ve Kütahya İl Özel İdaresi iş birliğiyle Kütahya Kalesi’ndeki 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan Kale Kapısı ve Beden Duvarı’nda başlatılan restorasyon tamamlandı.

Özgün dokuya mümkün olduğunca az müdahale edilerek restore edilen kapı ve duvar, eskisi gibi benzer teknikler kullanılarak kapı ve çevresinin bütünlüğü bozulmadan hayat buldu. Kale alanının kuzey doğusunda yer alan kapı ve 2 metre genişliğindeki duvar, kireç taşı kullanılarak ve özel ölçüde taşlar üretilerek aslına uygun olarak tamamlanarak açığa çıkartıldı.

Kale Kapısı ve Beden Duvarı’na ulaşımı sağlayan Büyük Hisar Sokağın Yol Düzenleme Projesi, Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı ve ihalesi yapıldı.

Sokağa yol düzenleme uygulaması yapılarak restorasyonu tamamlanan eserlere ulaşım da sağlanmış olacak.