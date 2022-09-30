Kütahya, ısıtma ve soğutma piyasasında 'pilot' oldu

Yaptığı yatırımlar ve uyguladığı projelerle Türkiye’ye örnek olan ve bu alanda hayata geçirdiği faaliyetleriyle birçok ödüle layık görülen Kütahya Belediyesi, yine fark oluşturdu. Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Stratejik Sektör İş Birliği ile Kütahya, Düşük Karbonlu ve Verimli Isıtma-Soğutma Projesi için pilot il olarak seçildi.KÜTAHYA (İGFA) - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı arasında imzalanan Stratejik Sektör İş Birliği kapsamında Düşük Karbonlu ve Verimli Isıtma-Soğutma Projesi’nin Faz-1 aşaması, 2019 yılı sonunda tamamlanarak 2020-2022 yıllarını kapsayan Faz-2 için mutabakat sağlandı.

Proje için ısı piyasası mevzuatı alt yapısının oluşturulması, ısıtma ve soğutma enerjisi talebinin haritalandırılması, fayda-maliyet analizleri, ulusal etki değerlendirmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kapasite geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

KÜTAHYA ÖRNEK OLACAK

Projenin ikinci fazında ise pilot belediye olarak seçilen Kütahya Belediyesi’nde yerel ölçekte bölgesel ısıtma-soğutma planlarının yapılarak elde edilecek tecrübeler sonucunda diğer belediyelere örnek teşkil edecek bir kılavuz hazırlanacak.

2021 yılı Ekim ayında Kütahya’da gerçekleştirilen toplantıda; Büyükelçi Annan ve beraberindeki heyete yapılan sunumda Kütahya’nın kentsel dönüşüm alanları, rezerv yapı alanları ve yeni yapılaşma alanları anlatıldı. İlimize gelen heyete hâlihazırda kullanılmakta olan ısıtma ve soğutma sistemleri, arz kaynakları, karşılaşılan zorluklar, iyileştirme yönünde olası fırsatlar, kentsel dönüşüm, yeni yerleşim alanları gibi konular teknik gezi yapılarak yerinde gösterildi.

Isı planlaması çalışmaları için 12 farklı bölgeye ilişkin bilgi ve veriler T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aracılığıyla Danimarka Enerji Ajansı’na iletildi. İlk aşamada; Uydukent olarak adlandırılan, yaklaşık 658 hektar büyüklüğündeki alan ve Kentsel Dönüşüm Bölgeleri için planlama yapılıyor. Şehrimizdeki jeotermal kaynakların da bölgesel ısıtma amacıyla değerlendirilmesi planlanıyor.