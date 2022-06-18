Kütahya Ilıca'ya 50 milyon yatırım

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, göreve geldikleri günden itibaren Ilıca’ya 50 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını ifade etti. Başkan Işık, Ilıca’da yapılacak projelerin bitmediğini ifade etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın Ilıca’nın unutulduğu yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Göreve geldiğimizde Ilıca’mızın en önemli sorunlarından birisi asayiş sorunuydu. O günkü Jandarma Alay Komutanımıza gittik. Buraya güvenlik açısından asayiş kulübesi talebinde bulunduk. Onlarda sağ olsunlar gerekli planlamayı yaptılar. İlk olarak güvenlikten başladık. İkinci önemli sorun, Ilıca’da yıllardır kullanılmış olan sıcak su kuyularında yetersiz debi ve yetmeyen su sorunuydu. Bunu çözme adına hemen 2019 yılında 700 tonluk sıcak su deposunu yaptık. Bir kısmını hibe, bir kısmını belediyemiz imkanları ile faaliyete soktuk. Baktık gördük ki ortalama 5,5 litre saniye debi ile aldığımız sıcak su, bir yılda 1,5 saniye debiye düştü. Giderek kayboluyordu. Kuyular ve alt yapı eski olduğu için bilinmeyen bir sebeple su azaldı. Onun üzerine sondaj ihalesine çıktık. Son 30 yılda benden önceki belediye başkan arkadaşlarımız da değişik yerlerde yeni su kaynağı bulmak üzere birçok emekler vermişler. Suyu bulmak bize nasip oldu. Biz, buradan 4 yeni kuyudan toplam 200 litre saniyeye yakın debi ile su sorununu çözmüş olduk. Merkezde açtığımız bir kuyudan depoya ve belediyemize ait olan Sarıkız hamamlarına ve Harlek Otel’e sularımızı verdik. O günden bu yana bu ciddi sorun çözülmüş oldu” dedi.

HARLEK OTEL YENİDEN İNŞA EDİLDİ

O dönemde pandemi şartları sebebiyle Harlek Otelin zarar ettiğini ifade eden Başkan Işık, “Geride bıraktığımız süreçte Sarıkız parkının merdivenlerinin eski halini bilenler çok iyi biliyor. Onun hızlı bir onarımını yaptık. Arkasından Sarıkız hamamlarımızın havalandırma ve benzeri gibi imalat sorunları vardı. Hızlı bir şekilde onları açtık. Ayrıca iskansız bir alanda yerel market yeri vardı. Onu nizami hale getirdik. Diğer taraftan Harlek Otel yine belediyemizin iştiraki olan Simpaş’ın işlettiği bir oteldi. Göreve geldiğimizde tabi ki bu pandemi sürecinin başlaması ile beraber aylık ortalama minimum 100 bin TL zarar eden bir işletmeye dönüştü. Bir yıllık süre içerisinde ciddi bir zarar toplamı ortaya çıktı. Huzurunuzda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize teşekkür ediyorum. O süreçte bir genelge çıktı. Belediyeler ve diğer kamu kurumlarının bu tür sözleşmelerinin iki tarafın arzusu ile fesih edebilme yönünde genelgeye istinaden, SİMPAŞ’la belediye arasındaki sözleşmeyi fesih ettik. Ve belediyemizin İşletme İştirakler Müdürlüğü aracıyla pandeminin son dönemleri olmak üzere Harlek Oteli işletmeye çalıştık ama yine zarar ediyorduk. Daha sonra belediyemize geçtikten sonra yine açık ihale yöntemi ile yap-işlet- devlet yoluyla 20 yıllık süre içinde yaklaşık o günkü rakamlarla (2020-2021’den bahsediyorum) 15 Milyon Türk Lirası, ilave yatırım şartıyla otelimizi yine bir hemşerimizin ortaklığında bulunduğu Kütahyalı kardeşimize verdik. Bizi mahcup etmedi. Harlek ve çevresindeki yıkık dökük alanlarının tamamının tamiratı tamamlandı. Eski Harlek Otelinin tüm odaları sıfırdan yeniden yapıldı. Şehrimiz çok kıymetli bir turizm alanı kazandı” dedi.

HAVUZLAR AY SONUNDA AÇILIYOR

Kütahyalı hemşehrilerinin sık sık havuzların ne zaman açılacağı ile soru sorduklarını dile getiren Başkan Işık, “Karavan ve gezi turizmine açık olan bir bölge daha var. Onunla ilgili girişimlerimizi de başlattık. Aqua park ve Hasulhas’ın imalat çalışmaları devam ediyor. Hemşehrilerimiz havuzlar bu sene açılmayacak mı? Ne zaman bitecek? Gibi bizlerden doğru bilgileri almak için istekte bulunuyorlar. Bu ay sonu itibariyle bu tesislerimizi de hizmete sokmuş olacağız” dedi.

YAPILAN HİZMETLERİ KİMSE GÖRMEZDEN GELEMEZ

Yapılan hizmetleri kimsenin görmezden gelemeyeceğini ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ilıca’ya göreve başladıkları günden itibaren 50 Milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi. Başkan Işık, “Birilerinin gelip Ah Ilıcam vah Ilıcam diyerek burada yapılan hizmetleri görmezden gelmesine müsaade edemeyiz. Ilıca’nın nasıl bir değer kazandığını bu işlemler bittikten sonra hep birlikte göreceğiz. Geçmişte yapılan ve şelale diye bilinen vadideki şelaleyi de yenileceğiz. Önümüzdeki yıl ise, yıkılan eski kadınlar hamamı ve mağara hamamı açarak Ilıca’yı özlenen Ilıca’ya kavuşturacağız. Bugüne kadar Ilıca’ya 50 milyon TL’lik yatırım yaptık. 50 milyonluk yatırımı görmezden gelip sadece günübirlik birkaç sorunla bu işi başka ortamlara çekmenin Kütahyalı hemşehrilerimize yakışmadığını düşünüyorum” dedi.

KÖYLERİMİZE MAHALLE OLUN TEKLİFİM HALEN GEÇERLİ

Göreve geldiği ilk günlerde Işıkkara ve Yazlıca Köylerine Kütahya’nın mahalleler olmaları yönünde teklifte bulunduğunu hatırlatan Başkan Işık açıklamasında, “Burada bir doğalgaz, minibüs sorunu var ise, bunun çözümü, burada şov yapmak değil. Bunun çözümü için göreve gelir gelmez Işıkkara ve Yazlıca Muhtarlarımıza gittim. Gelin mahallemiz olun dedim. Mahalle yapınca belediyemizin her türlü hizmetinden yararlanma imkanı olacak dedim. Aynı teklifim halen geçerlidir. Bu köyümüzdeki hemşehrilerime sesleniyorum. Küçük hesap yapmayalım. Burayı Dünyaya açacaksak, hepimiz kazanacaksak, gelin Kütahya Belediyesi’nin mahallesi olalım. Aksi takdirde ben bu köylerimizin bir sokağına asfalt yapamam. Devletin mevzuatı gereği bunu yapamayız. Bundan sonraki değerlendirmeyi bu iki köyümüzün sakinlerine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.