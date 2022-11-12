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Kütahya İkizhüyük'te su deposu açıldı

GÜNDEM 12.11.2022, 09:30
Kütahya İkizhüyük'te su deposu açıldı

Kütahya Belediyesi, şehrimizin farklı noktalarındaki ihtiyaçlar doğrultusunda İkizhüyük Mahallesi’nde yapımı tamamlanan su deposunu hizmete açtı. Açılışta konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya’mıza geç kalınmış bu hizmetleri, kendi dönemimizde yaptık, milletimizin hizmetine sunduk” dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın İkizhüyük Mahallesi su deposu açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana önceliğimiz vatandaşımızın isteği oldu. Hangi mahallemizde acil ihtiyaç ne ise ona öncelik verdik. Benzer uygulamayı dönemimizin sonuna kadar da devam ettireceğiz. Ama bunu belirlerken de değerli muhtarlarımızdan bu talebi aldık. Sonra da vatandaşımıza sorduk. Muhtarımız bu konuyu bize iletti. İhtiyaç olduğu belirlendi. O doğrultuda özellikle göreve geldiğimiz zaman bazı mahallelerimizde içme suyu depolarımız çok büyük ihtiyaçtı. Vatandaşımızın musluğundan çamur akan mahallelerimiz, evlerimiz vardı. Vatandaşımız bize önce temiz su içirin dedi. Bu kapsamda şu ana kadar, Sofu, Güvecçi, Okçu, Kumarı Mahallelerimize ve İkizhüyük Mahallemize 300 tonluk, Evliya Çelebi Mahallemize de geçen hafta açılışını yaptık. Evliya Çelebi Mahallemizle birlikte Bahçelievler, Mehmet Akif Ersoy ve Aydoğdu Mahallelerimize su desteği verecek olan 3 bin tonluk su deposunu en modern şekliyle Belediyemizden merkezi komutayla kontrol edebileceğimiz haliyle yaptık” dedi.

Suyun önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Su medeniyet, su hayat. Su var ise hayat var. Yoksa ne kadar diğer hizmetleri götürürseniz götürün hayatın tadı yok. İnşallah tüm şehrimizde sağlıklı içme suyunu önümüzdeki yıl yapacağımız birkaç ilave depoyla tamamlamış olduk. Böylece en az 50 yıl, Allah ömür verir de iyi kullanılırsa 100 yıla kadar bu mahallelerimizin su sorununu çözdük. Sadece su depoları değil, şehrimizi teslim aldığımızda en acil merkez mahallelerimizdeki ihtiyaçları yağmur suyu hattı, kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve olmayan yerlere çekilmesi, eskimiş su borularının değiştirilmesi, yolların asfaltlanması, parke taş döşenmesi gibi talepler vardı. Bazı mahallelerimizde elektrik hatları yolun üzerinde direklerdeydi. Onların OEDAŞ aracılığıyla tamirat vb. işlemleri yaptık. Şükürler olsun şimdi şehrimizin hemen hemen tamamının altyapı hizmetlerini bitirdik” ifadelerini kullandı.

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