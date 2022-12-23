Kütahya ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor!

Kütahya Belediyesi, kış aylarının başlaması ile birlikte şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yakacak odun yardımında bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla birçok alanda ödüle layık görülen Kütahya Belediyesi, bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle ısınma konusunda güçlük yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Kullanım ömrünü tamamlayan ahşap malzemelerden ve tehlike arz eden ağaçlardan elde edilen odunlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmaların ihtiyaç sahibi vatandaşlar için devam edeceği kaydedildi.