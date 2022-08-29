Kütahya hatırasına yoğun ilgi

Kütahya’nın simgesi olan vazoyu da görecek şekilde meydana yerleştirilen Kütahya yazısı yoğun ilgi görüyor.KÜTAHYA (İGFA) - 30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. Yıl kutlamalarına yetiştirilen Zafer Meydanı projesi şehre her köşesi ile ayrı bir güzellik katmaya başladı. Özellikle Kütahya’nın simgesi olan Vazo önünde yer alan Kütahya yazısı ilk geceden yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Zafer Meydanı’na gelen hemşehrilerimiz Kütahya yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektirmek için uzun dakikalar sıra beklediler.

Hemşehrilerimizin Kütahya yazısı önünde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşım yaparak, kısa sürede Kütahya adını sosyal medya da üst sıralara taşıdılar.