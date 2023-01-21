Kütahya Hamidiye Kültür Evi gün sayıyor
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, açılışa hazır hale getirilen Hamidiye Mahallesi Kültür Evi’nde incelemelerde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi'nin, Hamidiye Mahallesi’nde yapımına başladığı Kültür Evi tamamlandı ve açılışa hazır hale getirildi. Son dokunuşların yapıldığı Hamidiye Mahallesi Kültür Evi’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tesis içerisinde muhtarlık ofisi, düğün salonu, mahalle fırını gibi hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek alanların yer alacağını söyledi.
Kütahya Belediyesi, özellikle çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve mahalle kültürünü nesilden nesile aktaracak projelerini sürdürmeye devam edecek.
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