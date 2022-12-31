Kütahya halkına çifte 'Zafer'

Kütahya Belediyesi'nin Zafertepe Mahallesi’nde yenilediği Şehit Engin Balcı Parkı ve Zafertepe Halı Sahası hizmete açıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Şehirdeki alt ve üstyapı yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Kütahya Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Zafertepe Mahallesi’nde bulunan ve uzun süredir yenilenmesi beklenen Şehit Engin Balcı Parkı alt ve üstyapısıyla tamamen yenilenerek, Zafertepe Halı Sahası ise sıfırdan imal edilerek, Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Zafertepe Mahallemize 1 adet e-belediye bilgi terminali yerleştirmişiz. Muhtarlık binamıza güvenlik kamerası sistemi kuruldu. İkinci itfaiye istasyonumuzu yaptık. Mahallemizde yeni doğalgazlı mahalle fırını tamamlanarak hizmete açıldı. 2 bin 231 metre içme suyu hattı imalatı yapıldı. 521 adet su sayacı değişimi gerçekleştirildi. 3 bin 503 metre kanalizasyon hattı imalatı, yine 3 bin 503 metre yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından 93 ailemize rehberlik hizmeti verildi. Şehit polis memurumuz Engin Balcı adına düzenlemiş olan park çalışmasını da mahallemize kazandırmış olduk. Ayrıca bir adet de sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Şehit Engin Balcı’nın isminin yaşatılmasına vurgu yapan Vali Ali Çelik, “Bizler kamu görevlileri olarak hizmeti, sorumlulukları, en iyisi yapmak için başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm kamu görevlileri gece gündüz çalışıyorlar ama bir hizmet mantalitesinin ötesinde o ruhu da yaşatmak için de var gücümüzle çalışmak gerekiyor” dedi.

Şehit polis memuru Engin Balcı’nın eşi Elif Balcı, “Şehidimin ismini yaşattığınız için, böyle bir parkı Kütahya’mıza kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. Sağlıkla ve sıhhatle yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Şehit Engin Balcı Parkı ve Zafertepe Halı Sahası açılış törenine; Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, Kütahya Belediyesi Daire Müdürleri, şehit polis memuru Engin Balcı’nın eşi Elif Balcı ile ailesi ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.