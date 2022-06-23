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Kütahya FSM'de kaldırım çalışması sürüyor
GÜNDEM 23.06.2022, 17:20
Kütahya'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayan ve Dumlupınar Bulvarı’nda devam eden kaldırım çalışmaları devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayan ve sonrasında Dumlupınar Bulvarı üzerinde devam eden kaldırım yenileme çalışmalarında toplamda 9500 m²’lik kaldırım kilit taşının 5500 m²’si tamamlandı. Toplam 8 bin metre olan bordür çalışmasının 4 bin metresi tamamlandı.
Ekiplerimiz hızlı bir çalışma temposu ile kısa süre içinde kalan kısımlarında imalatını tamamlayarak, yıllardır ihmal edilen FSM ve Dumlupınar Bulvarı’nın kaldırım sorununu çözüme kavuşturacak.
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