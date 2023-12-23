Kütahya Emekliler Lokali açılıyor

Kütahya Emekliler Lokali'nin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Emekliler Lokalimizi, rabbim sağlıkla, sıhhatle dostlukların pekiştiği, anıların tazelendiği, geçmişte memleket için millet için yapılan hizmetlerin gelecek nesillere de aktarılması için paylaşıldığı sohbetlere vesile kılsın” dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Sosyal Belediyecilik anlayışıyla faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, şehrin bereketi büyükleri için Emekliler Lokali’ni hemşehrilerinin hizmetine sundu. Cumhuriyet Mahallesi’nde açılan Emekliler Lokalimizin açılış merasiminde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Emekliler Lokalimizi bu bölgeye yaptık ama yetmediğini de biliyoruz. Nasip olursa Yüksek Kahve Konağını da bu şekilde yapacağız” dedi.

HEMŞEHRİLERİMİZİN RAHATI ÖNCELİĞİMİZ

Belediye Başkanı Işık, "Yaklaşık 200 metrekare alana sahip, 20 masa ve 70-80 kişiye kadar hizmet verecek kapasitemiz var. Söz konusu lokalimizde satranç, tavla, kütüphane, sıcak ve soğuk içecekler mevcut olacak. Emeklilerimize uygun fiyatlarla servis yapılacak. Çay 3 lira şeklinde buraya yazmışlar. Gerekirse bu fiyatı uzun süre artırmayacağız. Sabah 9 ile akşam 19 saatleri arasında hizmet verecek. 19’dan sonra geciken emeklilerimizin eve girememesi konusunu da dikkate alarak 19’da kapatacağız" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Kütahya Şubesi Başkanı İlhan Bintez, Kütahya’daki bütün emekliler adına yapılan bu eserin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

