Kütahya'dan sıfır atık mesaisi

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı’nın başkanlığında İklim Değişikliği, Sıfır Atık, Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik toplantısı yapıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Sanayi, kamu kurumları ve diğer paydaşlar tarafından İklim Değişikliği, Sıfır Atık, Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik konularında yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerin görüşülmesi ve değerlendirilmesi toplantısı, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı’nın başkanlığında Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü, Kütahya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kütahya 1. OSB Müdürlüğü, Kütahya 2. OSB Müdürlüğü, Kütahya Seramik OSB Müdürlüğü ve Kütahya Altıntaş Zafer OSB Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Toplantıda İklim değişikliği konusunda kurumlar tarafından yapılan ya da yapılabilecek faaliyetler masaya yatırılarak önümüzdeki dönemde yapılması planlanan etkinlikler, alınabilecek önlemler, sürdürülebilirlik için birlikte yapılabilecek her türlü faaliyet için görüş alışverişinde bulunuldu.