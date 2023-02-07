Kütahya'dan 2 tır daha yola çıktı

Depremden etkilenen vatandaşla için dün gece Kütahya Belediyesi'nce gönderdiği 3 tırın ardından bu sabah itibariyle 2 tır daha yardım malzemesi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından uğurlanarak deprem bölgesine gönderildi.KÜTAHYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan depremler sonrası tek yürek olan Kütahyalılar, Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği kampanyaya teslim ettikleri yardım malzemeleri yerlerine ulaştırmaya devam ediyor.

Büyük seferberlik örneği gösteren vatandaşların Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim ettiği yardım malzemeleri tek tek kontrol edilip sınıflandırılıyor.

Sınıflandırılan malzemeler özenle paketlenip deprem bölgesine gönderilmek üzere tırlara yükleniyor.

Dualarla gönderilen tırların uğurlama töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, toplamda 5 tır dolusu yardım malzemesini bizlere ulaştıran ve büyük bir seferberlik örneği gösteren Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkür etti.