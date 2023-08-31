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Kütahya'da zabıta ekiplerinden pazar denetimi
GÜNDEM 31.08.2023, 13:54
Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrini genelinde sürdürdüğü denetimlerine Perşembe Pazarı’nda devam etti.KÜTAHYA (İGFA) - Fatih Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda bulunan tezgâhları tek tek kontrol eden ekiplerimiz, etiketi bulunmayan ve kurallara uymayan esnaflara uyarıda bulundu.
Pazarın genel düzeni ve intizamını da denetleyen ekiplerimiz, uyarıları dikkate almayan pazarcı esnaflarına gerekli cezai işlemin uygulanacağını ifade etti.
Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için şehrimizin genelindeki denetimlerini sürdürecek.
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