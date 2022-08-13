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Kütahya'da yol çizgi çalışması tam gaz
GÜNDEM 13.08.2022, 07:45
Kütahya Belediyesi tarafından asfalt serim çalışması tamamlanan cadde ve sokaklarla yol çizgi çalışmaları da tamamlanıyor. Ekipler son olarak Ağaçköy mesire alanında yol çizgi çalışması gerçekleştirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Üst yapı çalışmaları hızla devam ederken, asfalt serimi tamamlanan cadde ve sokaklarda da yol çizgi çalışmaları devam ediyor.
Kütahya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin yoğun şekilde tercih ettiği Ağaçköy mesire alanı yolunda yapılan asfalt serim çalışması ile birlikte yol çizgi çalışması da tamamlandı. Yapılan çalışma ile birlikte yol güvenliği artarken, olası kaza riskleri de en aza indirildi" ifadeleri kullanıldı.
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