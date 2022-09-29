Kütahya da yayalar için saygı duruşunda

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ etkinliğine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücülerin duyarlılığını artırmak amacıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ışıksız yaya geçidinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesini sembolik olarak kırmızıya boyadı.

Etkinliğe katılan çocuklarla sohbet eden Vali Çelik ve Başkan Işık, öğrencilere yaya güvenliğiyle ilgili bilgiler verdi.

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı kampanyayla trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor.