Kütahya'da vazonun akıbeti belli oldu

Zafer Meydanı projesi ile birlikte Kütahya’nın simgesi vazonun nasıl değerlendirileceğini belirlemek amacıyla gerçekleşen Vazo Etik Komisyonu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, toplantıda vazonun orijinal hali ile korunacağı fikrinin çıktığını söyledi.KÜTAHYA (İGFA) - Bengisu Sosyal Tesislerinde Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve çini sanatçıları ile oda başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Zafer Meydanı projesi kapsamında vazonun nasıl olacağı konusu karara bağlandı. Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Başkan Işık, “Bugün şehrimizin tarihi günlerinden birisini yaşıyoruz. Zafer Meydanı’nın yapımı sırasında farklı değerlendirmelere de yol açan vazonun akıbeti ile ilgili çok yoğun katılımın olduğu ve Sayın Valimizin de katıldığı bir toplantı yaptık. Bu toplantının sonucunda 1970’li yıllarda şehrimize kazandırılan vazonun boyutlarında ve formalarında orijinal vazomuzu orada sergilenecek. Eğer mevcut olan restore edilip aynı şekilde kullanılabilecek durumda ise onun üzerinden, değilse yeni bir imalatla ama tamamen orijinaline sadık kalmak şartı ile bir vazo imalatı konusunda hemfikir olduk. Bununla ilgili görev dağılımı ve iş paylaşımlarını yaptık. Katılıp fikirleriyle bize destek veren ya da karlı fikir de olsa tartışma fırsatı yaratıp değerlendirmemizi sağlayan hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Gereksiz tartışmaları yol açacak hiçbir konuyu şehrimizin gündeminde tutmayacağız” dedi.

Vali Ali Çelik, “İstişareye dayalı, önyargı olmaksızın çok yönlü fikir paylaşımına ortam sağlayan Belediye Başkanımız Prof. Dr. Sayın Alim Işık’a, toplantıya katılım gösteren sanatçılarımıza, STK başkanlarımıza ve değerli hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

Bengisu Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Kütahya Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, Çini Sanatçısı-UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Mehmet Gürsoy, Güral Porselen İcra Kurulu üyesi Naci Pekcan, Kütahya Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç, KOSBİAD Başkanı Bayram Gürcü, Çini Sanatçısı Mehmet Koçer, Çini Sanatçısı İsa Öztürk, Çini Sanatçısı Mehmet Yıldırım, Çini Sanatçısı İsmail Yiğit, Mimar Fazilet Kara, Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Başkanı Süleyman Çankaya, Mehmet Sülün katıldı.