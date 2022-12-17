Kütahya'da üç mahalleye atıksu terfi istasyonu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ağaçköy, İkizhöyük ve Siner Mahallelerine yapılan atıksu terfi istasyonlarının açılışını yaptı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'daki altyapıyı büyük oranda yenileyen ve ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yatırımlar yapan Kütahya Belediyesi, Ağaçköy, İkizhöyük ve Siner Mahallelerindeki atıksu terfi istasyonlarının yapımını tamamlayarak hizmete açtı.

Yapılan açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Her üç mahallemize atıksu ve evsel atıkların terfisini sağlayacak istasyonlarımızı yaptık. E Ağaçköy Mahallemize yaptığımız istasyon, son sistem ve dünya standartlarında bir tesis. Eşit yaşlandırmalı, 17 metreküp saat debisi olan, birisi yedek olmak üzere çift pompalı, toplam 2 bin 800 metre pompaj hattı var. Bunun yaklaşık maliyeti 880 bin lira. İkizhöyük Mahallemizde 15 metreküp saat debili, biri yedek olmak üzere çift pompalı, bin 400 metrelik pompaj hattı, maliyeti yaklaşık 625 bin lira. Siner Mahallemize de yine eşit yaşlandırmalı, 40 metreküp saat debisi olan, birisi yedek çift pompalı, 4 bin 500 metrelik pompaj hattının açılışını yapıyoruz. Siner Mahallemizdeki istasyon 2023 yılında Alayunt Mahallemizdeki boru hattı da bağlanarak her iki mahallemizin sıkıntısını çözmüş olacağız. Alayunt Mahallemizde de bin 400 metre korge boru imalatı yapılacak ve bu terfi istasyonumuza bağlanarak bu mahallelerimizin sorunu çözülmüş olacak. Siner Mahallemizde yapmış olduğumuz terfi istasyonunun maliyeti de 2 milyon 35 bin Türk Lirası. Toplam 3 buçuk milyon liranın üzerinde bir altyapı yatırımını şehrimize kazandırdık. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şehri hak ettiği değere ulaştıracak projelere değinen Başkan Işık, “2023 yılı bizler için, sizler için, şehrimiz için gerçekten bir atılım yılı olacak. Şu anda 2.8 milyar TL bütçemizim içerisinde 1.7 milyar liralık bölümünü bu tür kalıcı yatırımlar için ayırdık. Halen devam eden projelerimizin ödemeleri dışında 2023 yılı içerisinde ihalelerini yapıp uygulamaya koyacağımız projelerimiz için bu kaynağı ayırdık. 280 milyon liranın altında bir bütçeyle devraldığımız belediyemizin en son yapılan dördüncü bütçesiyle, bütçesini 10 kattan fazla artırdık” ifadelerini kullandı.