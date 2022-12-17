Son Dakika

Kütahya'da üç mahalleye atıksu terfi istasyonu

GÜNDEM 17.12.2022, 12:15
Kütahya'da üç mahalleye atıksu terfi istasyonu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ağaçköy, İkizhöyük ve Siner Mahallelerine yapılan atıksu terfi istasyonlarının açılışını yaptı.KÜTAHYA (İGFA) -  Kütahya'daki altyapıyı büyük oranda yenileyen ve ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yatırımlar yapan Kütahya Belediyesi, Ağaçköy, İkizhöyük ve Siner Mahallelerindeki atıksu terfi istasyonlarının yapımını tamamlayarak hizmete açtı.

Yapılan açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Her üç mahallemize atıksu ve evsel atıkların terfisini sağlayacak istasyonlarımızı yaptık. E Ağaçköy Mahallemize yaptığımız istasyon, son sistem ve dünya standartlarında bir tesis. Eşit yaşlandırmalı, 17 metreküp saat debisi olan, birisi yedek olmak üzere çift pompalı, toplam 2 bin 800 metre pompaj hattı var. Bunun yaklaşık maliyeti 880 bin lira. İkizhöyük Mahallemizde 15 metreküp saat debili, biri yedek olmak üzere çift pompalı, bin 400 metrelik pompaj hattı, maliyeti yaklaşık 625 bin lira. Siner Mahallemize de yine eşit yaşlandırmalı, 40 metreküp saat debisi olan, birisi yedek çift pompalı, 4 bin 500 metrelik pompaj hattının açılışını yapıyoruz. Siner Mahallemizdeki istasyon 2023 yılında Alayunt Mahallemizdeki boru hattı da bağlanarak her iki mahallemizin sıkıntısını çözmüş olacağız. Alayunt Mahallemizde de bin 400 metre korge boru imalatı yapılacak ve bu terfi istasyonumuza bağlanarak bu mahallelerimizin sorunu çözülmüş olacak. Siner Mahallemizde yapmış olduğumuz terfi istasyonunun maliyeti de 2 milyon 35 bin Türk Lirası. Toplam 3 buçuk milyon liranın üzerinde bir altyapı yatırımını şehrimize kazandırdık. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Şehri hak ettiği değere ulaştıracak projelere değinen Başkan Işık, “2023 yılı bizler için, sizler için, şehrimiz için gerçekten bir atılım yılı olacak. Şu anda 2.8 milyar TL bütçemizim içerisinde 1.7 milyar liralık bölümünü bu tür kalıcı yatırımlar için ayırdık. Halen devam eden projelerimizin ödemeleri dışında 2023 yılı içerisinde ihalelerini yapıp uygulamaya koyacağımız projelerimiz için bu kaynağı ayırdık. 280 milyon liranın altında bir bütçeyle devraldığımız belediyemizin en son yapılan dördüncü bütçesiyle, bütçesini 10 kattan fazla artırdık” ifadelerini kullandı. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Samsunspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 16 29
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Göztepe 16 24
10. Manisa FK 17 25
11. Sakaryaspor 17 22
12. Altay 16 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 17 17
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4