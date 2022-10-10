Kütahya'da 'Tarım Kongresi' sona erdi

Kütahya'nın ev sahipliğinde 3 gün süre ile Kütahya’da gerçekleştirilen 6. Uluslararası Anadolu Tarım Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi sona erdi. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kongreye ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türk Bilim ve Teknoloji Yayınları (TURSTEP) ve Türkiye Tarım-Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (TURJAF) öncülüğünde gerçekleşen 6. Uluslararası Anadolu Tarım Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi sona erdi.

Kongre sonunda katılımcılarla bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya’da uluslararası bir tarım kongresinin gerçekleştirilmesinde çok büyük katkılarınız oldu. Bu toplantıya ev sahipliği yapmanın onurunu ve haklı gururunu yaşadık. Belediyedeki çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha önce 2021 yılında uluslararası kongreye ev sahipliği yapmıştık. Yine ikinci uluslararası kongreye de sizlerin vesilesi ile ev sahipliği yaptık. Hem şehir için hem de çalışanlarımız için önemli bir tecrübe oldu. Burada sunulan bildirilerde Türk tarımı başta olmak üzere, dünya tarımı üzerine düşeni alacak ve yararlanacak” dedi.

Kongre koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ise, “Bu kongrenin gerçekleşmesinde ev sahipliği yapan, amacına ulaşan bir kongre olmasında üzerine düşen görevi yerine getirerek büyük emek veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve çalışma ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda kongre koordinatörü Şekeroğlu Başkan Işık’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.