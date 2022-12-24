Kütahya'da sosyal atılım sürüyor

Kütahya'da kütüphane ve kültür merkezi inşaatındaki çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'ya değer katacak olan ve öğrencilerin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan Kütüphane ve Kültür Merkezi inşaatındaki çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Fore kazık çakma işlemlerinin sona geldiği inşaat alanında toplam 290 adet fore kazık çakılacak. İçerisinde kapalı otopark, yaşlı bakımevi, kafeterya, kütüphane, sergi salonları ve idari binaların olacağı merkez 12 bin metrekare imalatla şekil kazanacak.