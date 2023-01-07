Kütahya'da soğuk yama başladı

Kütahya Belediyesi yaklaşan kış şartları için önlemlerini alıyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’da ağır geçen kış şartları ve olumsuz hava koşulları, altyapı arızaları ile kış aylarında yapılan kazıların ve açılan çukurların, hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına inmesi nedeniyle sıcak yama çalışmalarının yapılamaması ve asfalt plentinin sıfırın altında sağlıklı çalışmaması nedeniyle Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından soğuk yama üretim ve uygulamasına başladı.

Hali hazırda Kütahya Belediyesi asfalt plenti tesislerinde üretilen, asfalta katılan katkı malzemesi ile yama malzemesinin donması engellenmekte ve hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması için uygulamamız 2023 yılı itibariyle başladı. Üretimi yapılan soğuk yama plent sahasında depolanarak, kışın Kütahya Belediyesi asfalt ekiplerimizce imalatı gerçekleştirilecek. Kış aylarında olumsuz hava koşulları ve her türlü olumsuz durumlarda oluşan çukurlar ve yol çökmeleri Agrega dolgu malzemesi ile uygulama sayesinde son bulacak.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.