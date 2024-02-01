Kütahya'da soğuk hava depolarındaki sorun çözüldü

Kütahya Belediyesi ile 2012 yılından bu yana yatırımcı firma ile devam eden Soğuk Hava Depolarının ihale konusu problemleri, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’ın uzlaşmacı yönetim anlayışıyla çözüme kavuştu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın Kırgıllı mevkiinde bulunan soğuk hava depoları modernizasyonu gerektiği için 2012 yılında yap-işlet-devret modeli ile ihale edilmiş ancak ihale sürecinden bu yana kadar sorunlar çözülememişti. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın uzlaşmacı yerel yönetim anlayışı ile istihdam kaybına neden olunmaması ve belediyenin gelir kaynaklarının korunması amacıyla yıllardır süren ve davaya konu edilen uyuşmazlık, karşılıklı olarak imzalanan protokol ile çözüme kavuştu.

İmzalanan protokol ile yerli ve yabancı yatırımcıların Kütahya'ya yatırımlarına devam etmesi ve istihdama katkı sunulması hedefleniyor.