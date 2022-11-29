Kütahya'da şehrin 50 yıllık su güvencesi protokole bağlandı
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanmasına yönelik imzalanan protokolle ilgili DSİ 3. Bölge Müdür Yardımcısı Oğuzhan Karabulut ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.KÜTAHYA (İGFA) - DSİ 3. Bölge Müdür Yardımcısı Oğuzhan Karabulut ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Kütahya Belediyesi ve DSİ 3. Bölge Müdürlüğü arasında, şehrin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanmasına yönelik imzalanan protokol kapsamında istişarelerde bulunuldu.
İmzalanan protokol kapsamında yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firma yetkililerinin de bulunduğu ziyarette, su ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan projeyle ilgili detaylar görüşüldü.
Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Kütahya’nın geleceği için çalıştıklarını ifade ederek yapılacak olan hizmetlerin şehire hayırlı olmasını diledi.
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