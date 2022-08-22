Kütahya'da milli pul sergisi açıldı

Kütahya'da Büyük Zafer’in 100. Yılı nedeniyle PTT A.Ş. ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliği ile Sera AVM’de Büyük Zafer’in 100. Yılı Kütahya Milli Pul Sergisi açıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Büyük Zafer’in 100. Yılı Kütahya Milli Pul Sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, serginin Kütahya’da açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Kütahyalı hemşerilerimizi Sera AVM’deki sergiye davet etti.

Açılışa katılan PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ragıp İmamoğlu, pandemi nedeniyle 3 yıl ara verilen Milli Pul Sergisinin Kütahya’da açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Ali Çelik, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’da, Büyük Zafer’in 100. Yılında bu anlamlı serginin açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Konuşmalar sonrasında protokol mensupları sergiye özel sunulan Filatelik ürünleri imzaladı.

Törene katılan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı tarihi değeri olan serginin kurtuluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya açılmasının son derece anlamlı olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi, Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, PTT A.Ş. Genel Müdürü Yardımcısı Ragıp İmamoğlu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz’ın kestiği kurdele ile açıldı. Açılış sonrası protokol mensupları sergiyi gezerek genel müdür yardımcısı İmamoğlu’ndan bilgi aldı.

Serginin 31 Ağustos tarihine kadar açık kalacağı öğrenildi.