Kütahya'da Milli Ağaçlandırma Günü kutlandı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Evliya Çelebi Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 İlde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim etkinliği Evliya Çelebi Mahallesi eski döküm sahasında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hemşehrilerimizin de katıldığı törende adına hazırlanan fidanı toprakla buluşturdu.

20 bin fidanın dikildiği etkinlikle ilgili bilgi veren Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, “Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle 12 ilçe, 22 lokasyonda, 33 hektar sahada, 20 bin adet fidanı dikimi yapılacak. 2023 yılı hedefi ise 1 milyon 800 bin fidanın toprakla buluşturularak orman varlığını artırmak” dedi.

Etkinliğe; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, il protokolü, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.