Kütahya'da mezarlıklarda imalatlar tam gaz

Kütahya Belediyesi, yılsonuna kadar şehirdeki tüm mezarlıklarımızın dış cephe duvarları, mezar içi yolları, musalla taşları ve diğer ihtiyaçlarının karşılanacağı bakım, tamir ve sıfır imalat çalışmaları hızla devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, şehirde bulunan tüm mezarlıklarda bakım, onarım, mezar içi yürüyüş yolları ve mezarlık dış cephe duvarları ile birlikte musalla taşı ve diğer sosyal donatıları çalışmaları, Parmakören Mahallesi mezarlığı ile Meydan Mahallesinde yer alan Musalla Mezarlığı'nda devam ediyor.

Ahi Evran ve Ahi Erbasan gibi şehrin en eski mezarlıklarında yapılan çalışmalar tamamlanırken, yılsonuna kadar diğer mezarlıklarımızdaki imalat çalışmaları tamamlanacak.