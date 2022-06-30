Kütahya'da maden ocağında göçük tatbikatı!

Kütahya'da Garp Linyit İşletmesine bağlı Tunçbilek Ömerler kömür madeni ocağında, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Ulusal Maden Kazası Tatbikatı düzenlendi.KÜTAHYA (İGFA) - Tavşanlı ilçesindeki Garp Linyit İşletmesine (GLİ) bağlı Ömerler kömür ocağında gerçekleştirilen Ulusal Maden Kazası tatbikatında senaryo gereği göçükte kalan 10 işçi için kurtarma çalışması yapıldı.

Tatbikata Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AFAD İl Müdürü Ali Artun ve kurum müdürleri katıldı.

Kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan il protokolü daha sonra maden ocağına girdiler.

Tatbikata canlı bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu yıl, afet tatbikat yılı. Milyonlarca insana mümkün olduğunca dokunmaya, afetle ilgili temel bilgileri anlatmaya, yüz yüze ve sosyal medya ile ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık maden ocağında çalışan madencilere kolaylıklar dileyerek, yapılan tatbikatın önemine değindi.