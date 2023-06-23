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Kütahya'da 'Kurban Pazarı' açıldı

GÜNDEM 23.06.2023, 17:48
Kütahya'da 'Kurban Pazarı' açıldı

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce temizlik, dezenfeksiyon ve kireçleme çalışmalarının tamamlandığı Canlı Hayvan Pazaryeri’nde Kurban Pazarı açıldı.KÜTAHYA (İGFA)  - Kütahya Belediyesi Canlı Hayvan Pazaryeri, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve il protokolünün katılımıyla kapılarını açtı.

Padokları gezerek esnaflarla bir araya gelen Başkan Vekili Damcı, Kütahya Belediyesi olarak Kurban Bayramı’nı sorunsuz geçirmek için çalıştıklarını ifade ederek pazara gelen hemşehrilerimize ve esnaflarımıza hayırlı alışverişler diledi. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın ettiği duanın ardından Başkan Vekili Damcı ve il protokolü, esnaflarımıza ve hemşehrilerimize kavurma ikram etti.

29 Haziran Perşembe gününe kadar açık olacak Kurban Pazarı’nın hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, "Canlı Hayvan Pazarımızda büyükbaş hayvanlarımız için kapalı padok sayısı 210 adet, küçükbaş hayvanlarımız için kapalı padok sayısı 119 adet, açık padoklar ise 152 adet olup toplam padok sayımız 481’dir. Ayrıca küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için serbest bölümler bulunmaktadır. Kapasitemiz 10 bin adet küçükbaş, bin 500 adet büyükbaş hayvan alabilecek durumdadır. Canlı Hayvan Pazarımızda bir adet sosyal tesis, bir adet mescit, bir adet kurban denetim ve kontrol merkez bürosu, iki adet kantar ve bir adet idari binamız bulunmaktadır. Küçükbaş padoklar için kuralar çekilmiş olup hayvan sahiplerine yerleri teslim edilmiştir. Şehir merkezinden Kurban Pazarına gelmek isteyen vatandaşlarımız için pazar süresi boyunca Özel Halk Otobüslerimiz 10 numaralı hat İstek Okulları’na kadar, 12 numaralı hat ise Parmakören Mahallesi’ne kadar hizmet verecektir” diye konuştu.

Öte yandan Kütahya'nın 11 noktasında belirlenen  kurban kesim yerleri de şöyle: 

"Dumlupınar Mahallesi Pazaryeri, Yenidoğan Mahallesi Pazaryeri, Okmeydanı Mahallesi Pazaryeri, Evliya Çelebi Mahallesi Pazaryeri, Ziraat Mahallesi Pazaryeri, Canlı Hayvan Pazaryeri, Ilıca Kaplıcaları, Yoncalı Kaplıcaları, Fatih Mahallesi Pazaryeri, Akkent Mahallesi Kültür Merkezi karşısı ve Zafertepe Mahallesi Pazaryeri"

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