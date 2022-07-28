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Kütahya'da kıvılcım 2 dekarlık alanı kül etti
GÜNDEM 28.07.2022, 17:18
Kütahya'nın Tepeköy kırsalında meydana gelen olayda balya makinesinden çıkan kıvılcım, 2 dekarlık alanın kül olmasına neden oldu.Pazaryeri Gündem / KÜTAHYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Kütahya Tepeköy'de biçilen tarlada çalışıldığı sırada balya makinasından çıkan kıvılcım yangına sebebiyet verdi.
Kıvılcımlar iki dekar alanın yanmasına sebep oldu.
Çiftçilerin ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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