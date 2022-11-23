Kütahya'da 'kentini kendin tasarla' sonuçlandı

Kütahya Belediyesi Etüd ve Proje Müdürlüğümüzce düzenlenen Kentini Kendin Tasarla BENİM KÜTAHYA’M Bilgilendirme Levhası ve Tabela Tasarım Yarışması’nın sonuçları belli oldu.KÜTAHYA (İGFA) - Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri olan Kütahya için çalışmalarını aralıksız sürdüren belediyenin düzenlediği tasarım yarışması büyük ilgi gördü.

Seçici kurul üyelerince yapılan değerlendirmeler sonucu, ödüle layık görülen ve sergilenmeye hak kazanan tasarımlar belli oldu.

30 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan Ödül Töreni, Kütahya Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 15.00’de yapılacak.

Sergilenmeye hak kazanan tasarımlar ise Kütahya Belediyesi Meclis Salonu’nda sergilenecek.

Kentini Kendin Tasarla BENİM KÜTAHYA’M Bilgilendirme Levhası ve Tabela Tasarım Yarışması’nda 1. Kategoride Başarı Ödülünü Gülsüm Atasoy, Mansiyon Ödülünü Rabia Eğiren, Teşvik Ödülünü ise İmren Kava Mutlu kazandı.

2. Kategoride ise Başarı Ödülünü Merve Buldaç, Mansiyon Ödülünü Gizem Açgül, Teşvik Ödülünü Muzaffer Sicimoğlu kazandı.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, “İlan ve Reklam Materyallerinin Kent Estetiğini Geliştirecek ve Görsel Kirliliğe Neden Olmayacak Şekilde Düzenlenmesi ve Tabelalarda Türkçe’nin Güzel Kullanımı” konulu Proje Yarışması’nda, ödül alan Kütahya Belediyesi Etüd ve Proje Müdürlüğü'nün düzenlediği yarışmada, kent kültürünün ve kamusal alanların oluşumunda Kütahyalı vatandaşların aktif rol almasını sağlandı.