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Kütahya'da kanalizasyon çalışmaları tam gaz

GÜNDEM 15.10.2022, 17:34
Kütahya'da kanalizasyon çalışmaları tam gaz

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Siner Mahallesi’nde daha sağlıklı bir alt yapı için çalışmalarını sürdürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Mahallenin sorunlarına kalıcı çözüm getirilmesi adına, yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki alanda yürütülen çalışmalarda 300’lük korge boru kullanılıyor.

Kanalizasyon hattı yapımı tamamlandığında mahalle sakinleri, dayanıklı ve dünya standartlarına uygun, uzun yıllar güvenle kullanacakları kanalizasyon alt yapı sistemine sahip olacak.

Kütahya Belediyesi, vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda programa alınan mahallelerimizde çalışmalarını sürdürecek.

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