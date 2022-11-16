Kütahya'da Hisar'ın kapısı tarihe açılıyor

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, restorasyonu tamamlanan Kütahya Kalesi’ndeki Kale Kapısı ve Beden Duvarı’na çıkan yoldaki çalışmaları inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Tarihi ve kültürel miras çalışmalarıyla fark yaratan Kütahya Belediyesi, 72 burcuyla şehrimizin sembolü olan Kütahya Kalesi’ndeki Kale Kapısı ve Beden Duvarı’nın restorasyonunu geçtiğimiz ay tamamlamıştı.

Kale Kapısı ve Beden Duvarı bölgesinde çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi, sıfırdan imalatla yol inşa ediyor. Kale Kapısı ve Beden Duvarı’na çıkan Büyük Hisar Sokağın yol düzenleme uygulaması yapılarak restorasyonu tamamlanan eserlere ulaşım sağlanmış olacak. Ayrıca, eserleri görmek isteyen ziyaretçiler için seyir terası, dinlenme alanları ve ihtiyaçların karşılanacağı alanlar da yapılacak.

Şehrimizdeki tarihi ve kültürel eserleri ayağa kaldırmaya ve gelecek nesillere aktarmaya ayrı bir önem veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, restorasyonu tamamlanan Kütahya Kalesi’ndeki Kale Kapısı ve Beden Duvarı’na çıkan yolda incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ile birlikte yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimizin en önemli miraslarından birisi olan ecdat yadigarı Kütahya Kale Kapısı’nın önündeyiz. Kütahya Kalesi’nin giriş kapısının restorasyonu tamamlandı. Şimdi Büyük Hisar Sokağında işlemler başladı. Yol ve yan taraflarında seyir terasları olmak üzere güzel bir projeyi buraya kazandırmak için çalışıyoruz. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.