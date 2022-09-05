Kütahya'da Hayme Ana Şenlikleri 741. kez gerçekleşti

741. Hayme Ana Anma ve Göç Şenlikleri Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyü’nde yoğun katılımla kutlandı.KÜTAHYA (İGFA) - Bu yıl 741. yıl dönümü kutlanan Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri, Kütahya Valisi Ali Çelik, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenler İl protokolü ve misafirlerin Hayme Ana türbesini ziyareti ile başladı. Hayme Ana türbesini ziyaret sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş duası ile devam etti.

Vali Ali Çelik, konuşmasında, “Hayme Ana Konya-Karaman'da Zübeyde Hanım, Kütahya'da Nezahat Onbaşı, Domaniçli Habibe, Kastamonu'da Şerife Bacı, Erzurum'da Nene Hatun, Malatya'da Songül Yarbay, Gölbaşı'nda Demet Sezen, Çorum'da Aybüke öğretmen, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan cesur analardır. Bu yıl burada Hayme Ana'yı 741. kez anarken Domaniç'in de düşman işgalinden kurtuluşunun da 100. yılını kutluyoruz” dedi.

Şenliklere katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Hayme Ana’mız dağılma noktasına kayı boyunu ayağa kaldırarak Domaniç’e kadar selametle getirmesiydi. Devletin bekası adına o ulvi mücadeleye vermeseydi, bağımsızlıktan söz etmek mümkün olmayacaktı. Onun cefakâr bilge ve asil gönlü kadınlarımıza ilham olmuş, asırlar sonra dahi cephelerden cephelere duyulmuştur. Obaya sığmayan bir ufuktur o, iman ile idealini var eden, inanç ile tarihi abat eden bir kadım şahsiyettir” dedi.