Kütahya'da halk oyunları rüzgarı

Türkiye Halk Oyunları ve Federasyonu ve Kütahya Belediyesi’nin işbirliğinde düzenlenen Büyük Zafer’in Yüzüncü Yılında Halk Oyunları Kulüpler Arası Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Geleneksel Düzenlemesiz Dal’da ödüller sahiplerini buldu.KÜTAHYA (İGFA) - Yeni spor salonunda yapılan ilk gün yarışmalarında Kulüpler Arası Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Geleneksel Düzenlemesiz Dal’da, kulüpler jüri karşısında oyunlarını sergiledi. Kıyasıya geçen yarışmalarda 3.’lüğü Ağrı Karaköse Sanat Kulübü, 2.’liği Gaziantep Halk Oyunları Topluluğu ve 1.’lik kupasını Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi G.S.K aldı.

Birincilik kupasını Diyarbakır halk oyunları ekibine Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu birlikte verdi.

Yarışmalar yarın Geleneksel Düzenlemeli Dal’da devam edecek.