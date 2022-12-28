Kütahya'da 'gençlik' ödüllerine kavuştu

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Dumlupınar 100. Yıl Zaferi Geleneksel Gençlik Ödülleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri topluluklarının katılım sağladığı, 18 kategoride ödülün verildiği Dumlupınar 100. Yıl Zaferi Geleneksel Gençlik Ödülleri, Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde yapılan törenle sahiplerini buldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan ödül töreninde, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Arabacı ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Özkaya öğrencilere hitap etti. Törende 18 öğrenci topluluğuna ödüllerini, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü verdi. Halk oyunları gösterisi ve İkamet Kart sunumunun ardından sahneye çıkan Umut Kaya, sevilen şarkılarını öğrenciler için söyledi.

Yoğun bir katılımın olduğu ödül töreninde gençlere seslenen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2019 yılında göreve gelir gelmez aktif hale getirdikleir önemli konulardan birinin Kent Konseyi olduğuna dikkati çekerek, "İnanın çok istifade ettik. Belediye Meclisimize yüzlerce projeyi kendi süzgeçlerinden geçirdiler, biz de meclisimizden geçirdikten sonra birçoğunu uygulamaya aktardık. Gençlik Meclisimizin sizlerden gelen talepleri iletmesi halinde müdürlerimiz meclis kararı gerektirmeyen her konuda inisiyatif aldılar. Hiç hayır dememeye çalıştık. Mevzuat gereği partner olmamız halinde hangi desteği verebiliyorsak bugüne kadar verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Çünkü sizlere inandık, Kütahya’mız inandı. Sayenizde Kütahya Belediyesi’nin tarihine altın harflerle yazılmış ve asla silinmeyecek olan bir olayı yazdınız, yazdırdınız. 2019 yılında burada eğitim gören siz değerli kardeşlerimize bir çağrıda bulunduk" diye konuştu.

Belediyenin memur norm kadrosu 103 kişi arttığını ve bugüne kadar 31 meclis üyesi seçimi için çalışan siyasi partilerimiz bundan sonra 37 meclis üyesi seçimi için çalışacaklarını belirterek ,"Doğrudan sosyal, siyasi ve ekonomik etkisi oldu. Bir yıl önceki devletimizin topladığı vergi gelirlerinden aldığımız pay ile bir yıl sonraki aynı aya ait payı karşılaştırdık, o gün için 5 milyon lira civarında Belediyemizin lehine pozitif artış oldu. 12 ayla çarptığınız zaman minimum 50 milyon TL arkadaşlar. Bu katkıyı unutmamız mümkün değildi ve mümkün değil. Sizin sayenizde bu şehre katkıları sağladık ama benim için, bizler için ve şehrimiz için en büyük katkıyı genç nüfus olarak burada sayılmanızdan dolayı Türkiye İstatistik Kurumu’nun şehirlerin ortalama yaşını hesaplamasında 18-25 yaş arası ağırlıklı olan arkadaşlarımızın hesaplamaya dahil edilmesi sonucu Kütahya Belediyesi ve Kütahya ili bir anda komşu illerimizle rekabet edebilecek sürdürülebilir genç nüfus oranını yakaladı ve Türkiye’nin en yaşlı illerinden biri olma unvanını geride bıraktı. O tarihten bu yana da Kütahya yatırımcı akınına uğradı" dedi.

Geleneksel Gençlik Ödülleri’ne; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ile Prof. Dr. Şahmurat Arık, Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcılarımız Abdullah Damcı, Ömer Köse, Daire Müdürlerimiz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrenci toplulukları ve çok sayıda öğrenci katıldı.