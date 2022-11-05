Kütahya'da Evliya Çelebi'ye su deposu morali

Şehrimizin farklı mahallelerinde ihtiyaç duyulan içme suyu depolarını hızla tamamlayan Kütahya Belediyesi, son olarak Evliya Çelebi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 3 bin tonluk su deposunu hizmete açtı. Açılışta konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu şehrin gelecek 50 yılını, 100 yılını garanti altına almaya çalışıyoruz” dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın göreve geldiğinden bu yana yaptığı mahalle ziyaretlerinde en çok gündeme gelen su depolarının açılışları birer birer yapılıyor. Son olarak Evliya Çelebi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Evliya Çelebi Mahallesi İçme Suyu Deposu’nun açılışı yapıldı. Yapılan su deposuyla, Evliya Çelebi Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Aydoğdu Mahallesi ve Çamlıca Villalar Bölgesinin su ihtiyacı karşılanacak.

Su deposunun açılışında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “3 bin ton, aynı anda Evliya Çelebi Mahallemiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallemiz, Bahçelievler Mahallemiz, Ziraat Mahallemiz ve Çamlıca bölgesindeki müstakil evlerimiz ile Aydoğdu Mahallemize kadar şehrimizin batı yakasındaki bu önemli yerleşim yerlerimizin en az gelecekteki 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak, temiz su içmelerini sağlayacak bir eser. Her biri 300’er ton olmak üzere Sofu, Güveççi, Okçu ve Kumarı Mahallelerimize hemen su depolarımızı yaptık. İkizüyük Mahallemizde benzer bir sorun vardı, onu da yaptık. Önümüzdeki hafta orayı da açacağız” ifadelerini kullandı.

“MİLLET BAHÇESİ’NİN SAHİBİ KÜTAHYA BELEDİYESİ”

'Meyve veren ağaç taşlanır ama biz işimize bakıyoruz' diyen Başkan Işık, “ Evliya Çelebi Mahallemizde, Evliyazade Parkı’na kamera sistemi kurduk. Bayraktepe Projemizi başlattık, çok yakın bir zamanda ihale tarihi belli olacak. Yıl sonuna doğru imalatına başlayacağız. Evliya Çelebi Güneş Enerjisi Santrali Projemizi tamamladık, 500 kw’lik santrali hizmete açtık. Millet Bahçesi çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde bu bölgenin ve Türkiye’nin örnek millet bahçelerinden birini bu şehre kazandıracağız. 105 bin metrekarelik bir Millet Bahçesi’nin, şehrimizin istekleri doğrultusunda projelendirilip imalatı buna göre yapılmıştır. Şu anda park ve bahçe düzenlemesi ile rekreasyon işleri devam ediyor. Çok kısa bir sürede hep birlikte orayı da açacağız. Bu Kütahya’nın malı ama sahibi Kütahya Belediyesi. Devlet Hatun Hanımlar Lokali’ni hizmete açtık. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından 246 ailemize sosyal yardımlar gerçekleştirildi. Bereket Kart Uygulaması kapsamında, 140 ailemize alışveriş kartı, Eğitime Destek Projesi kapsamında, 195 öğrencimize Eğitime Destek Kartı verilip, ihtiyaçları karşılandı. Eşya Bankacılığı Projemiz kapsamında, 29 ailemize destek olundu. Gıda Bankacılığı kapsamında, toplam 250 ailemize destek sağlandı. Giysi Bankacılığı Projemiz kapsamında, bugüne kadar toplam 86 ailemize destekte bulunuldu. Hilal Bebek Projemiz kapsamında, 26 ailemize Hilal Bebek Çantası hediye edilerek onların mutluluğu paylaşıldı. Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezimiz kapsamında 186 vatandaşımıza rehberlik hizmetleri verildi” dedi.

“BU ŞEHRİN 50 YILINI, 100 YILINI GARANTİ ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Şehrimizin yüzde 80’inin altyapı sorununu çözdüklerini belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “130 projemizin 116’sını bugüne kadar işletmeye açtık, yapılıyor ve devam ediyor. 14 projemiz kaldı, onları da önümüzdeki bir buçuk yıllık görev süremizde yerine getireceğiz. İlave olarak bugüne kadar bu 130 projenin dışında 71 adet de yeni projeyi bu şehre kazandırdık. Şu anda Dumlupınar Mahallemizde yaklaşık 10 kilometrelik yağmur suyu hatlarının döşemesi devam ediyor. Hemşehrilerimizin gidip orayı görmelerini isterim. İçinden insan geçecek kadar büyük borularla bu şehrin gelecek 50 yılını, 100 yılını garanti altına almaya çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda hepinizin bildiği gibi yağmur yağdığında evini su basan, işyerini su basan birçok hemşehrimizin mağduriyetlerini görüyorduk. Şükürler olsun ki son iki yılda evini su basan bir tane ailemiz kalmadı. Bir hemşehrimiz telefonla aradı. Önce helallik istedi. Çok attık tuttuk arkanızdan dedi. İlk defa yaptığınız işin önemini anladım dedi. Son 20 yılda ilk defa evimizi su basmadan bir kış geçirdik, Allah sizden razı olsun dedi. Biz bu şehri şehir yapmak, kent yapmak için yola çıktık ve bunun gereği olarak altyapıdan işe başladık. Pandemi döneminde vatandaşlarımızın birçoğu evinden çıkamazken belediyemizin iş makineleri bu şehrin her tarafında altyapı yapıyordu. Toplam 400 kilometrelik belediyemiz sınırları içerisindeki yol ağımızın yaklaşık 300 kilometresini yeniledik. Asfalt, kilit taşı, yeni açılan yollar, caddeler bu kapsamda hem bir taraftan yollarımızı artırıyoruz hem de mevcudunun 4’te 3’ünü 3 yılda yenileyen bir belediye olduk. Şu anda tüm sokaklarımız pırıl pırıl, vatandaşlarımız memnun, herkes memnun. Diğer sokak ve caddelerdeki imalatlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA’YA SINIF ATLATACAK PROJELER

Temeli atılan projelerden bahseden Başkan Işık, “Bunun dışında imalatları devam eden büyük projelerimiz var. Hepinizin de bildiği gibi çok yakın bir zamanda şehrimize bir meydan kazandırdık. Zafer Meydanı, Türkiye’deki 81 il içerisinde şehrin merkezinde kilit noktada bulunan yaklaşık 17 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük meydanıdır. Meydan olmanın dışında şehrimizin ruhuyla uyuşan bir tasarımla şehrimize kazandırıldı. Tarih, sanat ve kültür şehri olan Kütahya’mıza yakışan bir meydanı hep beraber bu şehre kazandırdık. İmalat sürecinde sabır gösteren başta esnaflarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şu anda 255 bin metrekarelik alanı kapsayan Yedigöller Projemizin imalatı başladı. Vakti olan hemşehrilerimizin gidip görmesini isterim. 2023 yılında bittiğinde bu şehri sınıf atlatacak dünya kenti kentler arasına sokacak kadar güzel bir projeyi şehrimize kazandırmak için çalışıyoruz. Geçen hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda iki büyük projenin temelini attık. Birisi 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı. Çok önemli bir proje. Önümüzdeki 100 yıl boyunca konuşulacak kadar önemli gördüğümüz bir proje. Çünkü; Ecdat yadigarı, eşi benzeri az bulunan Ulu Camiimizin önünü tıkayan iş merkezini yıkmak için bu iş merkezini alternatif olarak yapmamız gerekiyordu. Önce onu yapacağız sonra da Ulu Camii önündeki esnaflarımıza bu yeni alandan dükkanlarını teslim ettikten sonra Ulu Camii önündeki iş merkezini yıkıp, orayı yeşil alanla donatacağız. Çok güzel bir parkla Ulu Camii’nin önünü açacağız. Bize Rabbim’in bağışlayacağı en büyük hizmetlerden birisi bu olacaktır. Bu projenin şehrimize kazandırılmasında maalesef muhalif görüş beyan eden meclis üyelerimiz de oldu. Anlatmaya çalıştık ve dedik ki bu sıradan bir proje değil. Gelin bu gelecek 100 yılın projesine ortak olun dememize rağmen hem imar düzenlemesinde hem de kredi kullanımında çekimser veya ret oyu kullanan meclis üyelerimizi kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Hayır ve hizmet nasip işi. Hayırlı bu hizmete ortak olan, evet oyu kullanan meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Onun dışında, eski Kültür Sarayı’nın olduğu bölgede Kütüphane ve Kültür Merkezi için temel attık. Oraya da altta iki kat otopark, en az 200 araçlık olacak şekilde. Üstte de 3 katlı bir kültür merkezi oluşturacağız. Çok amaçlı salon, kitap kafe, kafeterya ve gündüz yaşlı bakımevi ihtiyacını karşılayacak mekanlar oluşturacağız. Üst iki katı ve çatı katını da Halk Kütüphanesi ve İl Kültür Müdürlüğümüzün kullanımına sunacağız. Orası da 2023 yılında tamamlanınca şehrimizin merkezinde özellikle üniversite öğrencilerinin sınav dönemlerinde ders çalışmak için aradıkları mekanları onlara hazırlamış ve teslim etmiş olacağız. Bu ve benzeri projelerimizin hem bir taraftan temel atma ve imalatları devam edecek hem de açılışlarını hep beraber yapmış olacağız. Ben bir kez daha siz değerli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederken bu hayırlı hizmetin şehrimize ve şehrimizde ikamet eden güzel hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılışta Başkan Işık’a hizmetleri için teşekkür eden Evliya Çelebi Mahallesi Muhtarı Mehmet Neyaz, “Türk-İslam kültüründe medreseler ve camiler olduğu gibi su sarnıçları da yapılır. 50 sene bize hizmet verecek bu hizmet için başkanımıza çok teşekkür ederim. Klişe bir söz ama meyve veren ağaç taşlanır. Meyve veren ağacın çevresinde de her zaman dikenli bitkiler olacaktır. Birazcık meyve ağacımızı da rahatsız edecektir. O yüzden başkanımıza hep beraber destek verip daha güzel meyveler alalım” ifadelerini kullandı.