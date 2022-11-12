Kütahya'da Enne Kültür Evi açıldı

Kütahya Belediyesi, mahallelerimizin ihtiyaçları ve sosyal yaşamlarına katkı sunabilmek için çalışmalarını hızla sürdürürken yeni projeleri de hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Enne Mahallesi Kültür Evi’nin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Enne Mahallesi, Yoncalı ile birlikte termal turizm merkezi olarak dünyaya açılan bir penceremiz olacak” dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın Enne Mahallesi Kültür Evi temel atma töreni, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bugün burada temelini atacağımız, sosyal alan donatımız mahallemizin bugün ve yarın hizmetine edecek bir sosyal donatı alanı olacak. Hizmet işi ve hayır işi nasip işidir. Bu hizmeti yapmak bize nasip oldu. Kullanım açısında kolaylık sağlaması için 600 metre kare alana kurulacak tek katlı bu tesisimizde; çok amaçlı salon ve muhtarlık binamız, düğün salonu, mutfak, mahalle fırını, muhtarlık ofisi, bay ve bayan mescit, sosyal alanlar ve çevre düzenlemesiyle şehrimize ve mahallemize çok yakışacak. Göreve geldiğimiz günden beri, Enne Mahallemize yapılan yatırımlardan bahsetmek istiyorum. Tüm mahallerimize yapılan yatırımlar gibi Enne Mahallemize yapılacak sahamız için çalışmaların sonuna gelindi. Enne Barajı kenarındaki kentsel dönüşüm gelişim proje alanına yönelik imar planı çalışmaları yapıldı ve yaklaşık 150 dekarlık hazine arazisini Kütahya Belediyesi’nin mülkü haline getirdik, oraya yapacağımız tesislerle şehrimize yeni değerler katacağız” ifadelerini kullandı.

ENNE MAHALLESİ’NE YAPILAN HİZMETLER

Enne Mahallesi’ne yapılan yatırımlardan ve hizmetlerden bahseden Başkan Işık, “Enne Mahallesi kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Bu açıdan bu alan çok önemli bir noktaya geldi. Su hatlarımız tamamen yenilendi ve 306 metre içme suyu hattı yapıldı. Mahallemizin istek ve talepleri doğrultusunda 35 adet su sayaç değişimi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ziyaret kapsamında 67 ailemiz ziyaret edilerek rehberlik hizmet verildi. Bereket Kart uygulaması kapsamında 27 ailemize, eğitime destek projesiyle 6 öğrencimize, eşya bankası kapsamında 2 ailemize, gıda bankacılığı projemizle 35 ailemize, giysi bankacılığı projesi kapsamında 16 ailemize destek olundu. Hilal Bebek projesiyle 5 ailemize hilal bebek çantası hediye edildi. Kadın çocuk danışma ve dayanışma merkezimiz aracılığıyla 35 vatandaşımızla görüşülüp onlara rehberlik hizmeti verildi. Vatani görevini yapan üç Mehmetçiğimize Mehmetçik Kart hizmeti verildi. Göreve geldiğimizde eksik olan çöp alma ve konteynır hizmetleri, sokak ve camii temizliği gibi günlük ve rutin olarak hizmet veriliyor verilmeye devam edecek. Sokak hayvanları için beslenme alanları ve noktaları, 46 adet yapı ruhsatı,3 adet yanan yıkılan yapı formu düzenlendi. 40 adet yapı kullanım izin belgesi verildi. Park ve refüjlerde bakım onarım çalışmaları yapıldı. 188 ton asfalt kaplama gerçekleştirildi, bin 470 ton asfalt onarım çalışmaları yapıldı ve bundan sonrada hizmetlerimiz aralıksız devam edecek. Özellikle sonradan mahalle olan 26 mahallemizde eksik olan ne varsa Allah nasip ederse görev sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Mahallemizde maalesef Türk Telekom alt yapısı olmadığı için bu mahallemize Wi-Fi hizmeti getiremedik, ama alt yapı geldiğinde hemen mahallemizi internetle tanıştıracağız” dedi.

“BU BÖLGEYİ KAMP MERKEZLERİYLE DONATACAĞIZ”

Enne Mahallesi’yle ilgili projelerini açıklayan Başkan Işık, “Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrimizin yüzde 90 alt yapısının tamamını yenilemiş ve bitirmiş olduk. Toplam 400 kilometre civarındaki yol ağımızın şu ana kadar 300 kilometre alanını yeniledik sıcak asfalt attık. 400 kilometrenin 300 kilometresini 3 yılda yeniledik. Yaklaşık 170 kilometre kanalizasyon yağmur suyu hattını ve su şebekesini sıfırdan yaptık yeniledik. Tüm altyapı ve şebeke hizmetlerinin tamamı yenilendi. Bunlar ve sayamadığımız hizmetleri mahallemize kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz. Mahallerimize yatırımları sürdürürken şehrimize yatırımlara devam ediyoruz. Türkiye’nin merkezde en büyük meydanını Zafer Meydanını kazandırdık. Şehrimize yakışan meydanı rekor bir sürede 3 ayda tamamladık. Şimdi sıra 255 bin metre kare toplam alana sahip olan Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda. Rabbim nasip ederse önümüzdeki yıl bu zamanlarda bitirip Cumhuriyet’imizin 100. yılında açılışını yapacağız. Bu bölgede 150 bin metrekare belediyemize ait alanı spor ve sporcu tesisleri ve kamp merkezleriyle donatacağız. Mahallemiz ve o tesisler şehrimize yepyeni bir değer katmış olacak. Buraya yapacağımız her bir yatırımı ve hizmeti çok önemsiyoruz. Kütahya’da ilk kez beton asfalt uygulamasını bu mahallemizden başlattık. Katılımlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum, emeği geçen her bir çalışma arkadaşıma özellikle Belde A.Ş. çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Allah en kısa sürede bitirmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Temel atma töreninde çocuklar jest yaparak çiçek takdiminde bulundular. Tören yapılan duanın ardından kesilen kurban ve temel atmayla sona erdi. Temel atma törenine, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri katıldı.