Kütahya'da engelli araçlarının tamir ve bakımları ücretsiz

Kütahya Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren engelli araç bakım ve tamir atölyesinde engelli vatandaşların araçlarının bakım ve tamirleri ücretsiz olarak yapılmaya devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Sosyal belediyecilik alanında yaptığı projelerle Türkiye’ye örnek olan Kütahya Belediyesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren engelli araç bakım ve tamir atölyesi ile engelli vatandaşların araçlarının bakım ve tamirlerini ücretsiz olarak yapıyor. Faaliyete geçtiği günden bu yana birçok engelli vatandaşın yararlandığı atölyeden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla randevu almak yeterli.

Araçlarının tamiri noktasında sıkıntı yaşayan engelli vatandaşlar ise verilen bu hizmetin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a, Kütahya Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.