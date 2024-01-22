Kütahya'da Çiniciler Çarşısı hak ettiği değere kavuşacak

Eskişehir Karayolu üzerinde bulunan ve Çiniciler Çarşısı’nın önünü kapatan Balık Restoranın yıkımını gerçekleştiren Kütahya Belediyesi, çarşının önünde ve içinde bulunan alanları daha kullanışlı ve modern hale getirmek için çalışmalara başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın önderliğinde şehrimizde kentsel dönüşümden altyapı çalışmalarına, ulaşımdan çevre yatırımlarına kadar birçok konuda hizmetlerini sürdüren Kütahya Belediyesi, şehrin önünü açacak ve geleceğe taşıyacak çalışmaları da birer birer hayata geçiriyor.

Eskişehir Karayolu üzerinde bulunan ve Çiniciler Çarşısı’nın önünü kapatan Balık Restoranın yıkımını gerçekleştiren Kütahya Belediyesi, çarşının önünde ve içinde bulunan alanları hem hemşehrilerimiz hem de şehrimize uğrayan vatandaşlarımız için daha kullanışlı ve modern hale getirmek için çalışmalara başladı.

Yapılacak olan iyileştirme ve imalatlar için hazırlıklara başlayan ekiplerimiz, şehrimizdeki hava koşullarına uygun olmayan ve kullanılamayan eski havuzun yerine rekreasyon alanı, yürüyüş yolları, büfe, piknik masaları ve kent mobilyaları yerleştirerek Çiniciler Çarşısı’nın cazibesini artıracak. Ayrıca restoran, kaykay pisti ve çocuk parkının da olacağı alanda hem hemşehrilerimiz hem de şehrimize uğrayan vatandaşlarımız, güvenli ve kaliteli vakit geçirebilecek. Şehrimizin ekonomisine de büyük katkı sağlayacak çalışmalarla Çiniciler Çarşısı, hak ettiği değere kavuşmuş olacak.