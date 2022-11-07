Kütahya'da çiftçilere 2 bin 230 ton tohum desteği

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi iş birliğiyle Dumlupınar Spor Salonu’nda düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Şehrimizde tarımsal üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla düzenlenen proje kapsamında, 9 bin 402 çiftçimize 2 bin 230 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi iş birliğiyle düzenlenen projeyle, 111 bin 500 dekar alanda ekim yapılması ve 39 bin ton ürün hasadı olması planlanıyor.

Törende konuşan Kütahya Valisi Ali Çelik, “2 bin 230 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumuyla 111 bin 500 dekarda ekim yapılacak. Ekili alanlardan minimum 39 bin ton ürün alınacak. Verim artışının sağlanması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleriyle sahadaki çalışmaları sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımıza, Bakanlığımıza, milletvekillerimize, emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Tohum dağıtım törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya AK Parti Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya Ziraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, kooperatif başkanları ve çok sayıda çiftçi katıldı.