Kütahya'da Büyük Zafer'in coşkusuna canlı heykel performansı

Büyük Zafer’in 100. yıl coşkusunu sokak sanatçılarının canlı heykel performansıyla yaşatıyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Valiliği himayesinde yürütülen 100. yıl kutlamaları kapsamında, sokak sanatçıları Büyük Zafer’in ruhunu Kütahya’da yaşattı.

Kütahya Belediye bahçesinde Hava Er Eğitim ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde Büyük Zafer’in destanlaşan kahramanları Şehit Sancaktar Mehmetçik, Yüzbaşı Şekip Efendi, Sakatların İsmail, Kara Ali Çavuş ve oğlu Onbaşı Mehmed, canlı heykel gösterisiyle tanıtıldı.

Gösteri esnasında vatandaşlara 100. yıla özel basılan “Dumlupınar 100. Yıl Gazetesi” dağıtıldı.

Büyük Zafer’in sokak sanatıyla anlatıldığı, vatan ve bayrak vurgusu yapılan gösteri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Gösteriye, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, KDPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ve Kütahyalılar katıldı.

Gösteriler daha önce İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir’de gerçekleştirildi.