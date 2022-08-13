Kütahya'da birlik lokması dağıtıldı

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hacı Bektaş-i Veli Derneği ve Kütahya İl Müftülüğü birlikte organize ettiği Birlik Lokması programı il protokolü ve vatandaşların katılımıyla belediye bahçesinde gerçekleşti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi bahçesinde gerçekleşen programın açılışında konuşan Hacı Bektaş-i Veli Derneği Başkanı Niyazi Toğan yaptı. Toğan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ise konuşmasında birlik beraberlik mesajı verdi. Başkan Vekili Damcı, “ Muharrem Orucunun Hz. Adem’den başlayarak tüm peygamberlerin yerine getirdikleri bir ibadet olarak bilinmektedir. Peygamberimizin torunu, İslam’ın kılıcı, ilmin kapısı Hz. Ali ve Peygamberimizin kızı, Hz. Fatma annemizin evladı, Hz. Hüseyin olmak üzere 72 mazlumun şehit şahadetleri bir yastır. Lokma, insanların kendi emeğini birlikte yaşadığı insanlarla paylaşmasıdır” dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ise, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

TBMM Divan Katip Üyesi, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, konuşmasında peygamberimizin Muharrem ayında yapılan ibadetlerin ne kadar önemli olduğunu, bu ayda tutulan oruçların ne kadar önemli olduğunu belirttiğini hatırlattı.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duası ile İl protokol üyeleri hemşehrilerimize pilav ve aşure ikramında bulundu.

Programa AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Vali Yardımcısı Aydın Börü, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Hacı Bektaş-i Veli Deneği Başkanı Niyazi Toğan, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Kutlu Önal, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.