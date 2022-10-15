Kütahya'da asfalt mesaisi tam gaz

Geçtiğimiz günlerde Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla açılan 100. Yıl Mahallesi Şehit Abdullah Aslan Parkı’nı çevreleyen cadde ve sokaklarda, sıcak asfalt serim çalışması başlatıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda birçok mahallemizdeki cadde ve sokakları tamamen yenileyen Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, 100. Yıl Mahallesi’nde mesaideydi.

Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla açılan Şehit Abdullah Aslan Parkı’nı çevreleyen Göçmen Sokakta sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla yol konforunu ve kalitesini yükselten ekipler, Göçmen Sokaktaki işlemlerin bitmesinin ardından 19 Mayıs İlkokulu’nun önünden geçen Mahir Ablum Caddesi’ne sıcak asfalt serimi yapacak.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, planlaması yapılan ve programa alınan mahallelerimizde sıfır asfalt imalatı, ham yol açımı, reglaj ve asfalt serim çalışmalarını sürdürecek.