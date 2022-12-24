Kütahya'da altyapı çalışmaları sürüyor

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri, Zafertepe ve İnköy Mahallelerinde yağmur suyu hattı çalışmaları yürütüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Son üç yılda yaptığı altyapı yatırımlarıyla Kütahya’mızda olası sel ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçen Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri, şehrin farklı mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Zafertepe Mahallesi Medrese Sokakta yağmur suyu hattı çalışmalarına başlayan ekiplerimiz, hemşehrilerimizin rahat bir kış geçirmesini hedefliyor. İnköy Mahallesi’nde İnköy Çayırı’nın olduğu bölgede de kapsamlı bir çalışma yürüten ekiplerimiz, yaklaşık 400 metrelik yağmur suyu hattını ana hatta bağlayarak ekili alanlara ve yerleşim yerlerine gelmesi muhtemel zararların önüne geçecek.