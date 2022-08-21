Kütahya'da 51 yıllık vazonun kaplaması tamamlandı

Kütahya’nın simgesi olan vazonun kaplama işlemi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın son parçayı yerleştirmesi ile tamamlandı. Başkan Işık, vazonun bugüne kadar 4 kez değiştiğini ancak hiçbirisinin orijinal olmadığını ifade ederek, yeniden imal edilen vazonun 1971 yılında yapılan vazonun orijinali olduğunu ifade etti.KÜTAHYA (İGFA) - 29 Ağustos'ta açılışı yapılacak olan Zafer Meyanı ile birlikte Kütahya’nın simgesi olan vazonun mozaik kaplama işlemi, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık son parçayı yerine yerleştirmesi ile tamamlandı. Başkan Işık’a, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy eşlik etti.

Vazonun son parçasını yerine yerleştiren Başkan Işık; “Bugün Kütahya’mızın sembolü haline gelmiş, çinili vazo olarak bilinen ve Kütahya’nın merkezindeki Zafer Meydanı’mızın içinde bulunan vazomuzun mozaik kaplama imalatının son günü. Elimde bulunan son parça ile bugün kaplama işlemi bitecek. 20 Ağustos 2022 vazomuzun imalatının tamamlandığı gün olarak kayıtlara geçsin. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu imalat tamamlandıktan sonra havuz ve çevresindeki imalatlarda 29 Ağustosa kadar tamamlanıp inşallah 30 Ağustos Zafer Bayramı’mıza, Büyük Zaferin yüzüncü yılına bu meydanımızı yetiştirmiş olacağız” diye konuştu.

VAZONUN ORİJİNALLİĞİ KORUNDU

Vazonun bugüne kadar 4 kez değiştiğini ve orijinalliğinden uzak bir şekilde değişim olduğunu hatırlatan Başkan Işık, imalat sürecinde değişik değerlendirmeler olduğunu ifade etti.

Bu vazonun orijinal hali ile 1971 yılında Kütahya'ya kazandırılan vazo olduğunu belirten Başkan Işık, "Üzerindeki desen, üzerindeki kaplama ve içindeki beton bloğun restore edilip orijinali ile aynı olacak şekilde yeniden Kütahya'ya kazandırıldığını belirtmek istiyorum. Birçok hemşehrimiz ‘meydan büyüdü vazo da büyük olsaydı’ dedi. Bazıları orijinaline sadık kalınması gerektiğini söyledi. Bu şehrin önde gelen, bu alanda isim yapmış tüm sanatçılarının, ustalarının ortak görüşü olarak vazomuzun orijinal boyutunun korunarak ve orijinal desenin bulunarak yenilenmesi kararı çıktı. O karar doğrultusunda biz gerekli uygulamayı yaptık. Ve 1971 yılında bu vazoyu yapan, üzerindeki deseni çizen, işçiliğine emek veren her büyüğümüzü yad ediyorum. Vazomuz ilk haliyle orijinal vazo olup, tarihi değeri olan bir vazodur. Bu güne kadar 4 kez değişmiş ve orijinalliğinden hiçbir şey kalmamış vazoyu, 1971 yılındaki orijinal haline döndürmek bize nasip oldu” dedi.

Başkan Işık beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte vazo kaplama işleminin ardından meydanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve esnafları ziyaret etti.