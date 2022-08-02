Kütahya'da 440 yıllık Darülkurra ziyarete açıldı

Dünyada ayakta kalan ender darülkurralardan bir tanesi olan Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası Kütahya Belediyesi’nin gayretleri ile vatandaşların ziyaretine açıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da 1582 yılında Rumeli Beylerbeyi Cafer Paşa tarafından inşa edilen ve uzun yıllar varlık savaşı veren darülkurra, Kütahya Belediyesi’nin gayretleri ile yeniden hayat buldu.

Vatandaşların ziyaretine açılan Cafer Paşa Darülkurrası'nın Valilik, Belediye, İl Özel İdaresi iş birliğinde Kütahya Kültür Valıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün rehberliğinde tarihin tozlu sayfalarındn çıkarıp aslına uygun restore edildiğini belirten Kütahya Valisi Ali Çelik, geçmişten alınan armağanları da şefkatle ve emek vererek geleceğe taşıma gayretinde olduklarını dile getirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, ecdat yadigârının dünyada eşi benzeri kalmamış tek eseri yeniden ayağa kaldırıp bugün milletimizin ve dünyadaki tüm insanlık âleminin hizmetine sunacak bir anı yaşadıklarını kaydetti. Bugün tarihin şerefli sayfalarına tekrar düşülen önemli bir tarih olduğunu belirten Başkan Işık, bu ecdat yadigârı nadide eserin belediyemize kazandırılmasında emeği geçen mülk sahibi Hesna Emrem , Mesut Ercan, Hacer Ercan , merhum Abdullah Erbay, Nizamettin Erbay, Muzaffer Erbay’a özellikle teşekkür etti.

Darülkurranın yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerine açık olacağını, darülkurrada haftanın belirli günlerinde Kur'an-ı Kerim okunacağını dile getirdi. Konuşmaların ardından çalışmada emeği geçenler ile mülk sahiplerine teşekkür belgesi takdim edildi. Dualarla açılışı yapılan darülkurrada, hafızlık eğitimi alan öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu.