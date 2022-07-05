Kütahya'da 3 asırlık gelenek yaşatılıyor

300 yıllık asker davul eğlence geleneğini yaşatan Akçaalan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret eden Akçaalan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, belediye bahçesinde 300 yıllık gelenek olan asker davul gösterisinden kısa bir kesit sundu. Ziyaret için dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Işık, “İlimizde yaşamasına çok özen gösterdiğimiz geleneklerimizi ve kültürel değerlerimizi yaşatan Akçaalan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini Kütahya Belediyesi’nde ağırlıyoruz. Belediyemize yaptıkları nezaket ziyareti için dernek başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Askere gidecek olan gençlerimize şimdiden sağlıklı ve sıhhatli askerlik dönemi geçirmelerini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Kültürel değerlerin yaşaması, gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür etkinlikler çok önemli. Bugün akşamda gençlerimiz belediyemizin halka açık olan bahçesinde gösterilerini sergileyecekler. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Akçaalan Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Halil Oyan ise “Akçaalan’da, 300 yıldır devam eden asker davulu geleneğini yaşatıyoruz. Bu etkinliğimiz 18-28 temmuz tarihleri arasında Eski Gediz Akçaalan Mahallesinde devam edecek. Tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyoruz. Asker eğlencesi denilince herkes farklı anlıyor ancak biz eğlencelerimizde ve etkinliklerimizde silah kullanmıyoruz. Silahlı eğlencemiz yoktur. Kıyafetlerimiz 300 yıldır devam eden geleneğimizin temsilidir. Belediye Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından belediye önünde Akçaalan asker davul eğlencesinden kısa bir kesit sunuldu.