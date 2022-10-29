Kütahya'da 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 99. yıl dönümü, Kütahya’da coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Valiliği’ndeki tebrik kabulünün ardından Dumlupınar Spor Salonu’ndaki kutlamalara katılarak, hemşehrilerimizi selamladı ve bayramlarını kutladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’da dün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri, Kütahya Valiliği’nde yapılan tebrik kabulü ve Dumlupınar Spor Salonu’ndaki kutlamayla devam etti. Dumlupınar Spor Salonu’ndaki kutlama töreni, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende Vali Ali Çelik, Cumhuriyetin önemi ve kazanımlarını vurgulayan bir konuşma yaptı. Tören, öğrenciler tarafından Cumhuriyet ve Atatürk temalı şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Törende, Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren sporcuların ödüllerini Vali Ali Çelik, Kütahya AK Parti Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya CHP Milletvekili Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun verdi.

Dumlupınar Spor Salonu’ndaki kutlama töreni, Tugay Bandosu ve Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu’nun hazırladığı konserle sona erdi.

Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri, saat 16.00’da Sera AVM’de Tugay Bandosu Gösterisi, saat 20.30’da Kütahya Belediyesi önünde fener alayı ve saat 21.00’da Zafer Meydanı’nda Soner Sarıkabadayı konseri ile devam edecek.