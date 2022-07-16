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Kütahya'da 15 Temmuz gururu

GÜNDEM 16.07.2022, 08:45
Kütahya'da 15 Temmuz gururu

Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Ulucami’ de kılınan akşam namazının ardından, tüm vatandaşlarla birlikte Ulucami’den başlanarak belediye önüne kadar yürüyüş gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain kalkışmasının 6. yıldönümünde tek yürek olan Kütahyalılar Belediye önündeki bahçeye akın etti.

7’den 70’e genciyle yaşlısıyla belediye bahçesini dolduran hemşehrilerimiz saygı duruşunda bulundu, hep bir ağızdan coşkuyla İstiklal Marşını okudu. Sahneye çıkan bir kız ve bir erkek evladımızın coşkuyla istiklal marşını okumaları tüm dinleyicileri duygulandırdı.

 Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda tüm şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için dua edildi. 

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında vatandaşlara hitap eden Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı “ Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz gecesi fetö’cü hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefeslerini veren 251 şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Aynı gece yaralanarak gazilikle müşerref olan kardeşlerimize Rabbimden sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Bugün, kudurmuş düşmanın ve onun satılmış maşası fetö’cü hainlerin ülkemizi işgale zemin hazırlamak istedikleri ancak inanmış milletin bu ihanete izin vermediği günün yıldönümüdür.

 Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde En büyük gücümüzün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunun bilinciyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Programda konuşma yapan Vali Çelik “ Devletimizin bekası ve milletimizin varlığına yönelik 6 yıl önce fetö terör örgütü tarafından kalkışılan hain darbe girişiminin yıl dönümünde siz değerli vatandaşlarımızla aynı ruh, aynı heyecanla tekrar birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli kardeşlerim bu yıl yüzüncü yıl büyük zaferin ruhuna uygun bir zaferin milletimizin bütün fertleri o gece kazandı. Bu güzel millet iradesine sahip çıkmış sahte ve istismarcı din bezirganları’nın şuursuz takipçilerine ve onların işbirlikçilerine gereken dersi vermiştir. Bu toprakları vatan yapan kanlarıyla bu vatan topraklarının vatan kalmasını sağlayan ve sağlayacak olan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla hayatta olan tüm gazilerimize sağlık ve huzur temenni ediyorum” dedi.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın anma töreninde yaptığı konuşması led ekrana yansıtıldı. Gecede şiirler ve ilahiler okundu, kahramanlık türküleri seslendirildi. Darbe girişiminin gerçekleştirildiği saat 00.13’te tüm illerde olduğu gibi Kütahya’da da sela okundu.

 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı çerçevesinde Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliklere Vali Ali Çelik, Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, AKP İl Başkanı Mustafa Önsay, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP KAÇEP’ten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hülya Öztürk, siyasi parti yöneticileri ve İl protokolü katıldı.

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