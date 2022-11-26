Kütahya Belediyesi personeline beden dili eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademisyenlerinden Kudret Armağan tarafından Kütahya Belediyesi personeline yönelik “Etkili İletişim ve Beden Dili” konferansı verildi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi çalışanlarına, Dumlupınar Üniversitesi akademisyenlerinden Kudret Armağan tarafından, “Etkili İletişim ve Beden Dili” konulu konferans verildi. Belediyenin çeşitli birimlerinde görevli personelimizin katıldığı konferans, beğeni ile takip edildi. Etkili iletişim yolları, beden dili ve etkilerinin anlatıldığı konferansta, özellikle etkili iletişimin günlük yaşam ve iş hayatındaki önemi vurgulandı.

Eğitim gönüllüsü Kudret Armağan, eğitimlerine kendi imkanlarıyla oluşturduğu küçük bir eğitim otobüsüyle köy okullarına ulaştıktan sonra, proje Kütahya Valiliği’nin katkılarıyla oluşturulan bir tırla Türkiye’nin her yerine yayıldı. Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa katılan personelimiz, bu tip organizasyonlarının kendilerine iş m