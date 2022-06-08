Kütahya Belediyesi'nin kapısı öğrencilere açık

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi’ne işi düşen hiç üniversite öğrencisini geri çevirmediğini ifade ederek, mezun öğrencilere başarılar diledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bahçesinde gerçekleşen mezuniyet törenine katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, konuşmasına, son üç yılda belediye kapısından içeri giren hiçbir üniversite öğrencisinin talebini geri çevirmediğini ifade ederek başladı.

Öğrenci topluluklarının liderleri ile zaman zaman bir araya geldikleri hatırlatan Işık, "Bugüne kadar hiçbir topluluğumuzun talebine hayır demedik, demeyeceğiz. Burada hedefimiz genç ve öğrenci dostu Kütahya’yı her geçen gün büyüterek ülkemize kazandırmak. Göreve geldiğimde bu gençlerimize Kütahya’da bulunduğunuz süre içinde ikametgahlarınızı birinci adres olarak şehrimize almanız halinde bazı konularda destek olacağımızı söyledik. 11 bin öğrencimiz bu çağrımıza cevap verdi” dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mezun olan öğrencilerine başarı belgelerini verdi.